В Казахстане поголовье КРС выросло на 3,7%
В Казахстане по состоянию на 1 февраля 2017 г. поголовье КРС составило 6,4 млн., что выше показателя на аналогичную дату годом ранее на 233,5 тыс. голов (или на 3,7%). Об этом говорится на сайте Комитета по статистике РК.
Стоит отметить, что за последние 5 лет количество голов КРС выросло на 748,4 тыс., или на 13%.
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