Агроновости

16:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

В портах Украины выросли цены на фуражный ячмень

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) сохраняется рост цен на фуражный ячмень. Сложившаяся ситуация вызвана достаточно активным спросом экспортно-ориентированных компаний на фоне ограниченного количества предложений зерновой.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

  • Подписчики журнала "АПК-Информ"
  • Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
  • Подписчики AWR
  • Подписчики журнала "Агродень"
  • Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть

Похожие статьи