Агроновости

17:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Дефицит рапса на рынке ЕС увеличивается

Предложение рапса на европейском рынке по-прежнему остается очень ограниченным, что, по прогнозам аналитиков Oil World, будет оказывать поддержку ценам на масличную в ЕС и в дальнейшем.

Так, согласно последним официальным данным, по состоянию на конец декабря 2016 г. запасы рапса в ЕС сократились на 1,7 млн. тонн, что обусловлено высокими темпами переработки культуры, снижением ее импорта во втором полугодии 2016 г. и минимальным за 4 года валовым сбором масличной внутри блока – 20,2 млн. тонн. Эксперты прогнозируют снижение запасов рапса в ЕС-28 в январе-июне т.г. до 9,7 млн. тонн, что на 1,7 млн. тонн уступает результату за аналогичный период 2016 г.

При этом отмечается активизация поставок масличной в ЕС с начала т.г. преимущественно из Австралии. Однако аналитики не исключают, что в дальнейшем темпы закупок продукции могут снизиться. Всего же во втором полугодии т.г. ЕС может импортировать 2,41 млн. тонн рапса против 1,85 млн. тонн годом ранее.

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