Агроновости

17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 118

Украинский подсолнечник продолжает дешеветь

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника на текущей неделе сохраняется понижательная ценовая тенденция, что обусловлено соответствующей ситуацией на экспортном рынке подсолнечного масла.

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