Агроновости

09:23 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Вступило в силу соглашение ВТО о либерализации мировой торговли

Вступило в силу крупное историческое соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) о либерализации мировой торговли. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВТО 23 февраля сообщило агентство УНИАН.

Отмечается, что Соглашение об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement - TFA) ратифицировали уже более двух третей из 164 членов организации, чего достаточно для его вступления в силу.

Глава организации Роберту Азеведу ожидает, что новый договор стимулирует рост мировой экономики на 0,5 п.п. в год.

Согласно сообщению, документ, принятый в ходе конференции на Бали в 2013 г., предусматривает упрощение таможенных формальностей, свертывание субсидий, расширение помощи развивающимся странам и облегчение доступа к мировым рынкам для бедных стран.

Член правления Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Штефан Маир заявил, что первый многосторонний договор со времени создания ВТО является «правильным ответом на объявленный президентом США Дональдом Трампом курс на изоляцию».

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