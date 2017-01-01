Агроновости

09:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 95

FAO окажет техническое содействие развитию ресурсосберегающего сельского хозяйства в Армении

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) готова оказать содействие развитию ресурсосберегающего сельского хозяйства в Армении. Об этом 23 февраля заявил руководитель программы развития сельского хозяйства и сельских районов Европейского соседства (ENPARD) Ваан Амирханян, сообщило агентство АРКА.

Отмечается, что программа «Техническое содействие Министерству сельского хозяйства Армении в рамках Программы развития сельского хозяйства и сельских районов Европейского соседства» (ENPARD), которая финансируется со стороны ЕС, стартовала в 2015 г. и завершится в конце 2017 г. Ее общая стоимость составляет 2 млн. евро.

«Проблема Армении заключается в том, что для развития ресурсосберегающего сельского хозяйства в стране необходима соответствующая техника, которой на сегодня очень мало. Так, в стране есть всего четыре сеялки. Сегодня мы представим донорским организациям новый документ, предусматривающий приобретение необходимой техники для этих целей», – отметил В.Амирханян.

По его словам, на первоначальном этапе планируется приобретение шести новых сеялок, разбрызгивателей для гербицидов, а также тракторов.

«Данная программа имеет несколько направлений, в т. ч. снижение рисков природных катастроф, повышение уровня адаптации к природным катастрофам, сохранение плодородности земель и стабильное управление землями. Мы также провели исследование о влиянии климатических изменений на процесс деградации земель и их плодородность, и представили пакет предложений для сохранения земель в Армении», – сказал он

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