В Казахстане повысились экспортные цены на пшеничную муку
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на казахстанском экспортном рынке пшеничной муки (базис DAP) на погранпереходе Сары-Агаш зафиксировался рост цен. Данная тенденция была обусловлена увеличением спроса на готовую продукцию со стороны Афганистана, а также укреплением казахстанского тенге по отношению к доллару США.
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