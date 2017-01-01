В Казахстане повысились экспортные цены на пшеничную муку

10:19 Источник: АПК-Информ Просмотров: 94

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на казахстанском экспортном рынке пшеничной муки (базис DAP) на погранпереходе Сары-Агаш зафиксировался рост цен. Данная тенденция была обусловлена увеличением спроса на готовую продукцию со стороны Афганистана, а также укреплением казахстанского тенге по отношению к доллару США.

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