В 2017/18 МГ посевная площадь сои в США обновит рекорд
Согласно прогнозу аналитиков USDA, посевная площадь соевых бобов в США в 2017/18 МГ увеличится на 4,6 млн. акров до рекордных 88 млн. акров, сообщает Agrimoney.
Данная цифра несколько превзошла ожидания операторов рынка (87,58 млн. акров) и обусловлена ощутимым ростом цен на сою, которые на данный момент примерно в 2,6 раза превышают цены на кукурузу.
В свою очередь, посевная площадь кукурузы озвучивается в пределах 90 млн. акров, что на 4 млн. акров ниже показателя текущего сезона и уступает ожиданиям операторов рынка – 91,05 млн. акров.
Площадь сева пшеницы также будет сокращена на 4,2 млн. акров в год до 46 млн. акров.
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