Агроновости

12:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 80

IGC прогнозирует снижение производства зерна в Казахстане

В обновленном ежемесячном отчете IGC прогноз производства зерна в Казахстане в 2016/17 МГ снижен с 21 млн. тонн – до 19,4 млн. тонн.

Согласно ожиданиям экспертов, при начальных запасах зерна в 3,2 млн. тонн импорт данной продукции составит 0,1 млн. тонн, что соответствует предыдущим прогнозам.

Ожидаемый общий сезонный баланс зерна снижен с 24,2 млн. тонн до 22,7 млн. тонн.

При этом прогнозированное потребление увеличено с 10,1 млн. тонн до 10,5 млн. тонн, в т.ч. на фуражное зерно – с 4,6 до 4,9 млн. тонн.

Прогноз экспорта международными экспертами сокращен с 9,8 млн. тонн до 8,7 млн. тонн, а конечные запасы зерна – с 4,3 млн. тонн до 3,5 млн. тонн.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий