IGC прогнозирует снижение производства зерна в Казахстане
В обновленном ежемесячном отчете IGC прогноз производства зерна в Казахстане в 2016/17 МГ снижен с 21 млн. тонн – до 19,4 млн. тонн.
Согласно ожиданиям экспертов, при начальных запасах зерна в 3,2 млн. тонн импорт данной продукции составит 0,1 млн. тонн, что соответствует предыдущим прогнозам.
Ожидаемый общий сезонный баланс зерна снижен с 24,2 млн. тонн до 22,7 млн. тонн.
При этом прогнозированное потребление увеличено с 10,1 млн. тонн до 10,5 млн. тонн, в т.ч. на фуражное зерно – с 4,6 до 4,9 млн. тонн.
Прогноз экспорта международными экспертами сокращен с 9,8 млн. тонн до 8,7 млн. тонн, а конечные запасы зерна – с 4,3 млн. тонн до 3,5 млн. тонн.
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