Агроновости

12:49 Источник: АПК-Информ Просмотров: 69

IGC повышает прогноз мирового производства зерновых

Аналитики IGC повысили прогноз мирового производства зерновых культур в 2016/17 МГ до рекордных 2,1 млрд. тонн против 2,09 млрд. тонн, озвученных в январе и 2,01 млрд. тонн в 2015/16 МГ, сообщает World Grain.

Общая оценка производства была повышена, главным образом, за счет Австралии, которая в текущем сезоне собрала рекордный урожай пшеницы и ячменя, в то время как в Южной Америке улучшаются перспективы производства кукурузы.

Прогноз производства пшеницы остался неизменным – 752 млн. тонн против 737 млн. тонн в 2015/16 МГ, конечные запасы озвучиваются на рекордном уровне 236 млн. тонн против 235 млн. тонн, ожидавшихся ранее, что на 15 млн. тонн превысит прошлогодний результат.

Для кукурузы прогноз мирового валового сбора был повышен до 1,049 (1,045; 0,97) млрд. тонн, потребления – до 1,035 (1,028; 0,97) млрд. тонн.

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