Агроновости

13:23 Источник: АПК-Информ Просмотров: 47

Молдова и Беларусь расширят сотрудничество в сельском хозяйстве

Молдова и Беларусь намерены расширить сотрудничество в области сельского хозяйства, путем реализации совместных проектов. Об этом шла речь в ходе встречи посла Беларуси Сергея Чичука с министом сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Эдуардом Грама, сообщил 24 февраля портал NOI.md.

Отмечается, что молдавская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества в плане внедрения белорусских ресурсосберегающих технологий в области растениеводства и кормопроизводства.

Также была оговорена возможность реализации совместных проектов по строительству и оснащению высокотехнологичным оборудованием молочно-товарных комплексов.

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