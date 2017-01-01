Молдова и Беларусь расширят сотрудничество в сельском хозяйстве
Молдова и Беларусь намерены расширить сотрудничество в области сельского хозяйства, путем реализации совместных проектов. Об этом шла речь в ходе встречи посла Беларуси Сергея Чичука с министом сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Эдуардом Грама, сообщил 24 февраля портал NOI.md.
Отмечается, что молдавская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества в плане внедрения белорусских ресурсосберегающих технологий в области растениеводства и кормопроизводства.
Также была оговорена возможность реализации совместных проектов по строительству и оснащению высокотехнологичным оборудованием молочно-товарных комплексов.
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