В 2016 г. страны ЕС ощутимо увеличили импорт подсолнечного масла
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам 2016 г. импорт растительных масел в страны ЕС увеличился до 9,08 млн. тонн против 8,89 млн. тонн в 2015 г. Общий показатель возрос главным образом за счет существенного увеличения закупок странами ЕС подсолнечного масла, которые составили 1,58 (0,98) млн. тонн на фоне сокращения импорта рапсового и пальмового масел до 166 (230) тыс. тонн и 7,02 (7,37) млн. тонн соответственно. Поставки соевого масла в ЕС сохранились практически на уровне предыдущего года – 309 (302) тыс. тонн.
Однако, стоит отметить, что за первые шесть недель т.г. импорт подсолнечного масла в ЕС уступает показателю прошлого года, что объясняется ростом внутренней переработки подсолнечника. Поставки пальмового масла с начала года также ниже прошлогодних.
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