Сирия заключила договор на поставку 1,2 млн. тонн российской пшеницы
Сирийское государственное агентство по закупкам зерна (Hoboob) заключило с местными трейдерами 6 контрактов на поставку в общей сложности 1,2 млн. тонн пшеницы из России для пополнения стратегических резервов, что стало второй крупной сделкой, начиная с октября 2016 г., сообщает Reuters.
При этом представители российского Минсельхоза пока не дают своих комментариев по данному поводу.
Отмечается, что указанная сделка не отменяет действие октябрьского договора на поставку 1 млн. тонн российской пшеницы в Сирию, который на данный момент так и не был выполнен.
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