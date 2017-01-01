Агроновости

15:13 Источник: АПК-Информ Просмотров: 101

Беларусь предлагает Пакистану девять совместных проектов в сфере АПК

Национальная академия наук Беларуси предлагает Пакистану реализовать девять совместных проектов в сфере аграрной промышленности. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Национальной академии наук Беларуси.

«НАН Беларуси уже разработала комплекс мер по развитию сотрудничества с организациями Пакистана на 2016-2020 гг. Также в него включены девять проектов, запланированных к реализации совместно Пакистанским советом сельскохозяйственных исследований. Мы готовы к тому, чтобы эти проекты были реализованы в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Кроме того, Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства рассмотрит вопросы организации поставки в Пакистан востребованных видов сельскохозяйственных машин, а также разработает систему для инновационных технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом почвенно-климатических условий Пакистана.

Первый заместитель министра национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Абид Джавед отметил, что Пакистан сегодня заинтересован в сельскохозяйственном сотрудничестве, направленном на создание совместных предприятий по производству мясной, молочной продукции с использованием белорусских технологий.

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