Беларусь предлагает Пакистану девять совместных проектов в сфере АПК
Национальная академия наук Беларуси предлагает Пакистану реализовать девять совместных проектов в сфере аграрной промышленности. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Национальной академии наук Беларуси.
«НАН Беларуси уже разработала комплекс мер по развитию сотрудничества с организациями Пакистана на 2016-2020 гг. Также в него включены девять проектов, запланированных к реализации совместно Пакистанским советом сельскохозяйственных исследований. Мы готовы к тому, чтобы эти проекты были реализованы в ближайшее время», – говорится в сообщении.
Кроме того, Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства рассмотрит вопросы организации поставки в Пакистан востребованных видов сельскохозяйственных машин, а также разработает систему для инновационных технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом почвенно-климатических условий Пакистана.
Первый заместитель министра национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Абид Джавед отметил, что Пакистан сегодня заинтересован в сельскохозяйственном сотрудничестве, направленном на создание совместных предприятий по производству мясной, молочной продукции с использованием белорусских технологий.
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