Агроновости

Вчера, 15:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 178

Украинское подсолнечное масло продолжает дешеветь

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла на текущей неделе отмечалась понижательная ценовая тенденция ввиду аналогичной ситуации на экспортном рынке растительных масел.

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