Агроновости

08:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 121

В ОАЭ открылся «Middle East Grain Congress»

25 февраля в г.Дубай (ОАЭ) начала работу третья международная конференция «Middle East Grain Congress», организатором которой традиционно выступило ИА «АПК-Информ».

В ходе работы мероприятия более 160 его участников, представляющих около 140 компаний, а также отраслевых и научных организаций из 24 стран мира, обсудят текущие тенденции мирового зернового рынка и перспективы его развития в новом зерновом сезоне, перипетии мировой торговли зерновыми и зернобобовыми культурами.

Отдельное внимание будет уделено рынкам Причерноморского региона, как основного поставщика зерна на мировой рынок, а также региона MENA, страны которого являются одними из основных покупателей зерна.

Об основных событиях конференции вы сможете узнать из новостной ленты нашего сайта.

Более подробно о мероприятии читайте здесь.

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