В Украине выросли экспортные цены на пшеничные отруби
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис FOB) фиксируется рост максимальных цен на пшеничные отруби, что обусловлено незначительной активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса основных импортеров на продукцию.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
На украинском экспортном рынке растут цены на пшеницу
Вчера, 17:55
-
Большинство посевов озимых во Львовской области находится в удовлетворительном состоянии
Вчера, 17:30
-
Аграрные расписки позволили привлечь сельхозпроизводителям более 467 млн. грн. – Минагропрод
Вчера, 16:38
-
Украинское подсолнечное масло продолжает дешеветь
Вчера, 15:55
-
Украина в 2016/17 МГ нарастила экспорт органических зерновых
Вчера, 15:35
-
В Украине в январе производство подсолнечного масла выросло почти на 51% – Госстат
Вчера, 14:53
-
В Украине выросли цены на пшеничные отруби
Вчера, 14:07