Вчера, 16:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 142

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис FOB) фиксируется рост максимальных цен на пшеничные отруби, что обусловлено незначительной активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса основных импортеров на продукцию.

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