Агроновости

16:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

В Молдове стартовал твининговый проект по субсидированию АПК

В Молдове стартовал первый проект Twinning «Наращивание потенциала Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве». Об этом 24 февраля сообщило агентство Инфотаг.

В частности, объем средств который будет выделен на реализацию проекта Европейским союзом составит 1,2 млн. евро.

Напомним, два года назад Европейская комиссия и Молдова заключили Соглашение о финансировании ENPARD для развития сельского хозяйства в Молдове. Согласно документу, в 2016-2018 гг. Молдова получил финансовую и техническую помощь в размере 64 млн. евро

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