Агроновости

Вчера, 17:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 167

На украинском экспортном рынке растут цены на пшеницу

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на в конце текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис FOB) фиксируется рост цен на продовольственную пшеницу. Данный тренд обусловлен конъюнктурой мирового рынка.

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