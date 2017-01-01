В Казахстане будет отрегулирован механизм отзыва лицензий ветпрепаратов
В Казахстане вносятся поправки в законодательство для отзыва лицензий на ветпрепараты. Об этом 24 февраля заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, сообщило ИА Казинформ.
«Одной из причин производства некачественных вакцин является их поставка в сжатые сроки. Так, по результатам конкурса, который объявляет Минсельхоз, производитель обязывался поставить вакцину в течение 15 дней со дня заключения договора, но это не позволяло соблюдать технологию производства. В связи с этим принято решение о начале ежегодных конкурсных процедур не позднее первой декады января, а ранее они проводились в апреле», – сказал К. Айтуганов.
На данный момент лицензии являются бессрочными и не оговорены основания для их отзыва или лишения. В этой связи в законодательство вносятся изменения, предусматривающие соответствующие основания.
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