Агроновости

17:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

Прогноз урожая пшеницы в Индии существенно снижен

Согласно данным независимого исследования Bloomberg, проведенного среди крупнейших трейдеров и аналитиков индийского рынка, в 2016/17 МГ урожай пшеницы в стране может составить 91 млн. тонн, что на 5,6 млн. тонн ниже оценки Минсельхоза и является наименьшим показателем начиная с 2014/15 МГ.

Таким образом, дефицит зерновой в стране сохраняется, учитывая также и снижение госзапасов пшеницы в Индии в феврале т.г. на 43% в год до 11,53 млн. тонн. В результате, импорт продукции в следующем сезоне останется на высоком уровне – 2 млн. тонн, что будет вторым наивысшим результатом за последние 11 лет.

Операторы рынка отмечают, что местные власти будут стремиться максимально пополнить госрезервы за счет закупок пшеницы на внутреннем рынке – 33 млн. тонн (+44% в год). Однако, даже в случае повышения импортной пошлины на зерновую до 25%, закупок продукции на внешних рынках частными компаниями все равно не избежать, что обусловлено высокими потребностями в зерновой для местных мукомольных предприятий, в особенности в Южной Индии. Ожидается, что решение касательно возможного возобновления действия импортной пошлины будет принято до конца месяца.

Стоит отметить, что сохранение зависимости Индии от импортной пшеницы может оказать поддержку ценам на зерновую на мировом рынке, которые в текущем сезоне находятся под давлением высокого предложения.

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