Агроновости

10:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 67

В странах MENA сохраняется существенная зависимость от импорта пшеницы – эксперт

В регионе MENA в настоящее время наблюдается острый дефицит производства пшеницы, при этом более ярко данная ситуация выражена в странах Северной Африки. При общем валовом сборе зерновой в указанном регионе на уровне 58 млн. тонн ее потребление составляет 105 млн. тонн. Об этом 25 февраля в своем докладе на конференции конференции Middle East Grain Congress в Дубае сообщил генеральный директор компании «Агрител Интернешнл» Оливье Буйе

«Ввиду недостаточных объемов внутреннего производства пшеницы, страны MENA традиционно импортируют крупные объемы зерновой – на их долю приходится около 1/3 объема мировой торговли указанной продукцией. В 2016/17 МГ поставки пшеницы в данные страны составят 53,5 млн. тонн из 174 млн. тонн, импортируемых в мире в целом», – сообщил эксперт.

В частности, по его словам, отгрузки зерновой в Египет по итогам сезона составят 11,8 млн. тонн, в Алжир – 8,2 млн. тонн, в Марокко – 5,5 млн. тонн, в Турцию – 5 млн. тонн, в Саудовскую Аравию – 3,5 млн. тонн, в Йемен – 3,35 млн. тонн.

«При этом, несмотря на рост импорта пшеницы, ее запасы в странах MENA сокращаются на фоне высокого потребления и в текущем сезоне могут опуститься ниже 30 млн. тонн», – добавил эксперт.

Также О.Буйе прогнозирует, что к 2024 г. годовой объем импорта пшеницы в страны MENA возрастет до 55,6 млн. тонн, из которых на долю Египта придется 10,5 млн. тонн, Марокко – 3,8 млн. тонн, Саудовской Аравии – 3,9 млн. тонн, Турции и Ирака – по 4,9 млн. тонн.

Более подробно о конференции читайте здесь.

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