К 2024 году страны MENA сократят импорт ячменя и увеличат закупки кукурузы – Agritel
В ближайшие годы страны региона MENA буду сокращать импорт ячменя, наращивая при этом внешние закупки кукурузы. Данный прогноз 25 февраля в своем выступлении на конференции конференции Middle East Grain Congress в Дубае озвучил генеральный директор компании «Агрител Интернешнл» Оливье Буйе.
«К 2024 г. годовой объем импорт ячменя в страны MENA сократится до 13,3 млн. тонн, тогда как в текущем сезоне он ожидается на уровне 17,8 млн. тонн», – сообщил эксперт. По его словам, снижение поставок зерновой будет наблюдаться в направлении ключевых стран-покупателей зерновой: Саудовской Аравии - до 7,1 млн. тонн против 10,5 млн. тонн и Ирана - до 1,1 млн. тонн против 1,6 млн. тонн.
В свою очередь, по прогнозу О.Буйе, данный регион будет наращивать внешние закупки кукурузы, которые к 2024 г. суммарно достигнут 35,3 млн. тонн против 34,6 млн. тонн, ожидаемых по итогу текущего сезона.
«Основной прирост поставок ожидается в направлении Египта – до 9,7 (9) млн. тонн и Турции – 2,9 (1,5) млн. тонн, тогда как импорт кукурузы в Иран снизится до 6,4 (7,5) млн. тонн», - уточнил докладчик.
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