Агроновости

11:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 15

К 2025 году доля Украины в мировом экспорте пшеницы достигнет 7,7% - эксперт

К 2025 г. доля Украины в общем объеме мирового экспорта пшеницы может возрасти до 7,7%. Данный прогноз 25 февраля в своем выступлении на конференции конференции Middle East Grain Congress в Дубае озвучила Елена Нероба, директор компании Даниэль Трейдинг С. А. Елена Нероба.

При этом, по мнению эксперта, ключевыми рынками сбыта украинской зерновой будут страны ЕС и Азии. Кроме того, привлекательными останутся рынки Ближнего Востока и Северной Африки. «При экспорте зерновой в станы ЕС и MENA на руку Украине играет выгодное географическое расположение, что позволяет осуществлять быструю доставку продукции и предлагать более выгодные фрахтовые ставки в сравнении с поставками зерновой из США или стран Южной Америки», - пояснила Е.Нероба.

В частности, эксперт отметила, что стоимость доставки зерна на Ближний Восток из Украины в настоящее время составляет около $17-25 за тонну, тогда как из США - $32-33 за тонну, в направлении Китая - $26-27 за тонну против $28-29 за тонну из Аргентины.

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