Агроновости

13:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 116

В 2016/17 МГ урожай зернобобовых в Индии достигнет рекорда

В сезоне-2016/17 валовой сбор зернобобовых культур в Индии достигнет рекордных 22,13 млн. тонн, что превысит поставленный правительством страны ориентир в 20,75 млн. тонн. Данный прогноз 25 февраля в своем выступлении на конференции Middle East Grain Congress в Дубае озвучил председатель правления Ассоциации зерновых и зернобобовых Индии Прадип Горпад.

«Росту валового сбора зернобобовых культур в стране будет способствовать расширение посевных площадей под ними - до 30,6 млн. га против 56,7 млн. га годом ранее на фоне благоприятных погодных условий и высоких цен на данную продукцию», - пояснил эксперт.

Также П.Горпад отметил, что правительство Индии ставит целью достижение самообеспеченности зернобобовыми культурами. Для этого ведется работа по повышению качества посевного материала, фермерам предоставляются выгодные условия получения кредитов и схемы страхования урожая, организовываются специальные тренинги для аграриев.

Кроме того, власти Индии планируют создать резервные запасы зернобобовых в объеме 2 млн. тонн.

«К настоящему времени в госрезерве Индии уже хранится 1,1 млн. тонн зернобобовых культур, и закупочная кампания продолжается», - добавил докладчик.

Более подробно о конференции читайте здесь.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий