На российском рынке семян горчицы продолжается снижение цен
В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», участники российского рынка семян горчицы сообщали о продолжающемся снижении цен спроса на масличную, что поясняется укреплением курса рубля.
Так, по состоянию на 27 февраля цены спроса на семена белой горчицы озвучивались чаще всего на уровне 27800 руб/т EXW, на семена желтой горчицы – 26500 руб/т EXW.
Отметим, что снижение цен на российском рынке горчицы продолжается в течение 3 последних месяцев. При этом в конце ноября 2016 г. цены спроса на семена белой горчицы фиксировались на уровне 30000 руб/т EXW, на семена желтой горчицы – 29000 руб/т EXW.
Более подробную информацию о состоянии российского рынка семян горчицы читайте в еженедельном выпуске информационно-аналитического журнала «АПК-Информ СНГ» от 6 марта т.г. и на нашем сайте в разделе «Обзоры».
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