В 2017/18 МГ урожай пшеницы в США станет минимальным за последние 11 лет
Согласно прогнозу аналитиков USDA, в 2017/18 МГ урожай пшеницы в США может составить лишь 50 млн. тонн, что станет наименьшим показателем для страны за последние 11 лет и вторым минимальным результатом, начиная с 1991/92 МГ, сообщает Agrimoney.
Как поясняют эксперты, снижение валового сбора зерновой будет обусловлено как сокращением посевных площадей под зерновой, так и ухудшением ее урожайности. В частности, ожидается, что посевная площадь под пшеницей в США в 2017 г. может составить 46 млн. акров, что является минимальным уровнем за более чем 100 лет и существенно ниже ожиданий операторов рынка. Что касается урожайности, то она снизится на 10% в год относительно рекордных 52,6 бушеля/акр в 2016 г. из-за засухи в южной части региона Великих равнин.
Кроме того, с учетом ожидаемого роста производства зерновой в ЕС в 2017/18 МГ и, как следствие, повышения конкуренции на мировом рынке, экспорт американской пшеницы в новом сезоне может сократится на 50 млн. бушелей - до 975 млн. бушелей.
Запасы зерновой в США к концу следующего сезона сократятся на 234 млн. бушелей - до 905 млн. бушелей, что будет оказывать ценам некоторую поддержку.
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