Агроновости

Вчера, 15:13 Источник: АПК-Информ Просмотров: 170

Аргентина наращивает переработку подсолнечника

В настоящее время уборка подсолнечника в Аргентине продвигается достаточно быстрыми темпами, поскольку фермеры спешат с реализацией масличной нового урожая, пользуясь привлекательным уровнем цен на внутреннем рынке и хорошим спросом со стороны переработчиков. Так, по состоянию на 15 февраля с начала сезона на перерабатывающие предприятия Аргентины поступило 0,92 млн. тонн семян подсолнечника против 0,7 млн. тонн за аналогичный период сезоном ранее.

В то же время, объемы реализации масличной на экспорт уступают показателям прошлого года и, по прогнозам аналитиков Oil World, в январе-марте 2017 г. будут практически вдвое ниже уровня прошлого года.

Что касается поставки продуктов переработки аргентинского подсолнечника на мировой рынок, то их объем в указанный период может превзойти показатель прошлого года. Так, если январский экспорт продукции оказался несколько ниже показателя аналогичного месяца 2016 г, то по итогам февраля, по прогнозам экспертов, Аргентина сможет экспортировать порядка 60-80 тыс. тонн подсолнечного масла и 70-90 тыс. тонн подсолнечного шрота. При этом большая часть масла будет поставлена в Индию и ЮАР, а шрота – в ЕС.

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