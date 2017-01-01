Агроновости

Вчера, 14:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 198

В России отмечается профицит пшеницы 3 класса - Ткачев

В настоящее время в России существует профицит пшеницы 3 класса, даже с учетом ее экспорта. Об этом 27 февраля в Сочи заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, сообщило агентство ТАСС.

«Доля пшеницы 3 класса составляет 20% от общего объема экспорта. Даже с учетом экспорта у нас профицит по зерновой данного класса», - сказал министр.

При этом он добавил, что основу экспорта составляет пшеница 4 класса, на долю которой приходится 75% от общего объема поставок.

«Мы полностью обеспечиваем свои потребности в качественной пшенице. Доля продовольственной пшеницы 3 и 4 составила в урожае 2016 г. более 70%. В абсолютных цифрах это 52 млн. тонн (3 класс - 16 млн. тонн, 4 класс - 36 млн. тонн). Это рекорд в валовом сборе продовольственной пшеницы за последние 6 лет», - подчеркнул А.Ткачев.

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