Агроновости

Вчера, 17:13 Источник: АПК-Информ Просмотров: 168

Экспорт зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе возрос на 200 тыс. тонн

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 17 по 23 февраля т.г. из морских портов России было отгружено 522,7 тыс. тонн зерновых против 317,9 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 426,4 тыс. тонн составила пшеница, 81,2 тыс. тонн – кукуруза, 15,1 тыс. тонн – ячмень.

Лидером по отгрузкам оставался МТП Новороссийск, отгрузивший 318 тыс. тонн зерна.

Основной объем российского зерна в отчетный период импортировали Судан (107,1 тыс. тонн), Египет (66,1 тыс. тонн) и Вьетнам (64,6 тыс. тонн).

Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».

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