Агроновости

Вчера, 15:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 179

Экспорт российского зерна в 2016/17 МГ составит порядка 37 млн. тонн - министр

По итогам 2016/17 МГ Россия, вероятнее всего, сможет экспортировать порядка 37 млн. тонн зерна. Такую оценку 27 февраля в Сочи озвучил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, сообщило агентство ТАСС.

«К сожалению, сильный рубль мешает экспорту. И, конечно, те объемы, которые мы заявляли в начале года - 40 млн. тонн, - они могут не состояться. Мы будем сегодня довольствоваться и цифрой 37 млн. тонн. Это наиболее для нас, наверно, реалистично», - сказал глава Минсельхоза.

Говоря об ожидаемом в 2017 г. урожае зерновых культур, А.Ткачев оценил данный показатель на уровне 100-115 млн. тонн.

«Предпосылки есть, что мы получим порядка 105-110 млн. тонн как минимум. 105-110 - пока такие цифры, об этом можно говорить», - заявил министр.

Также он отметил, что «пока год складывается хорошо» - снежный покров позволил озимым хорошо перенести морозы.

«Мы не видим большого вымерзания, мы не видим гибели озимого клина, очень рассчитываем, что и яровой клин будет вовремя посеян. Получаем достаточно приличные всходы, но там будет уже множество факторов», - добавил А.Ткачев.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий