Экспорт российского зерна в 2016/17 МГ составит порядка 37 млн. тонн - министр
По итогам 2016/17 МГ Россия, вероятнее всего, сможет экспортировать порядка 37 млн. тонн зерна. Такую оценку 27 февраля в Сочи озвучил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, сообщило агентство ТАСС.
«К сожалению, сильный рубль мешает экспорту. И, конечно, те объемы, которые мы заявляли в начале года - 40 млн. тонн, - они могут не состояться. Мы будем сегодня довольствоваться и цифрой 37 млн. тонн. Это наиболее для нас, наверно, реалистично», - сказал глава Минсельхоза.
Говоря об ожидаемом в 2017 г. урожае зерновых культур, А.Ткачев оценил данный показатель на уровне 100-115 млн. тонн.
«Предпосылки есть, что мы получим порядка 105-110 млн. тонн как минимум. 105-110 - пока такие цифры, об этом можно говорить», - заявил министр.
Также он отметил, что «пока год складывается хорошо» - снежный покров позволил озимым хорошо перенести морозы.
«Мы не видим большого вымерзания, мы не видим гибели озимого клина, очень рассчитываем, что и яровой клин будет вовремя посеян. Получаем достаточно приличные всходы, но там будет уже множество факторов», - добавил А.Ткачев.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Россия начнет наращивать экспорт зерна в ноябре-декабре - Ткачев
4 октября 2016, 15:06
-
В 2016 году Россия соберет порядка 115 млн. тонн зерна в бункерном весе - РЗС
29 сентября 2016, 09:05
-
Экспорт зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе возрос на 200 тыс. тонн
Вчера, 17:13
-
Российские аграрии начали подкормку посевов озимых зерновых
Вчера, 12:01
-
В оставшиеся месяцы 2016/17 МГ добиться рекордов в экспорте российского зерна уже не удастся - эксперт
Вчера, 10:56
-
Низкие темпы экспорта российского зерна могут привести к срыву посевной кампании - эксперт
22 февраля, 13:11