Агроновости

Вчера, 16:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 149

Япония объявила тендер на импорт пшеницы

По сообщениям операторов рынка, Япония объявила о проведении очередного тендера на импорт 113,2 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Австралии.

В частности, 85,42 тыс. тонн американской зерновой должны быть поставлены импортеру в период с 21 апреля по 20 мая.

Еще 27,75 тыс. тонн австралийской западной белозерной пшеницы запланированы к поставке в мае т.г.

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