Япония объявила тендер на импорт пшеницы
По сообщениям операторов рынка, Япония объявила о проведении очередного тендера на импорт 113,2 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Австралии.
В частности, 85,42 тыс. тонн американской зерновой должны быть поставлены импортеру в период с 21 апреля по 20 мая.
Еще 27,75 тыс. тонн австралийской западной белозерной пшеницы запланированы к поставке в мае т.г.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Экспорт зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе возрос на 200 тыс. тонн
Вчера, 17:13
-
Экспорт российского зерна в 2016/17 МГ составит порядка 37 млн. тонн - министр
Вчера, 15:43
-
На минувшей неделе отгрузки зерновых из морпортов Украины незначительно сократились
Вчера, 12:49
-
В оставшиеся месяцы 2016/17 МГ добиться рекордов в экспорте российского зерна уже не удастся - эксперт
Вчера, 10:56
-
В 2017 году Индонезия может нарастить импорт пшеницы до 9 млн. тонн
Вчера, 10:25
-
Франция остается одним из наиболее надежных мировых экспортеров пшеницы – Soufflet
25 февраля, 11:52
-
К 2025 году доля Украины в мировом экспорте пшеницы достигнет 7,7% - эксперт
25 февраля, 11:32
-
К 2024 году страны MENA сократят импорт ячменя и увеличат закупки кукурузы – Agritel
25 февраля, 11:03