Оценка урожая пшеницы в Аргентине повышена до рекордного уровня
Минсельхоз Аргентины повысил оценку валового сбора пшеницы в стране в текущем сезоне на 1,89 млн. тонн - до 18,39 млн. тонн, что на 7 млн. тонн превзойдет результат прошлого МГ, сообщает Agrimoney.
Корректировка прогноза была сделана с учетом большей, нежели ожидалось изначально, посевной площади под зерновой, которая составила 6,36 млн. га против 5,34 млн. га, озвученных ранее. При этом уточняется, что в последний раз такая посевная площадь отводилась под пшеницу в Аргентине около 10 лет назад, до введения экспортной пошлины на зерновую, которая была обнулена в конце 2015 г.
Несмотря на то, что около 800 тыс. га посевов все же были потеряны в результате неблагоприятных погодных условий, рекордного валового сбора пшеницы удастся достичь за счет высокой урожайности – 33 ц/га.
Тем не менее, итоговая оценка производства зерновой все еще остается предметом дискуссий среди аналитиков рынка. Так, эксперты IGC оценивают данный показатель на уровне 16 млн. тонн, USDA – 15 млн. тонн.
Прогноз экспорта пшеницы из Аргентины в текущем сезоне был повышен минсельхозом страны на 1,8 млн. тонн - до 11,3 млн. тонн, что на 28% выше уровня прошлого сезона. В то же время, по оценке аналитиков IGC, данный показатель не превысит 9,2 млн. тонн.
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