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Вчера, 17:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 156

В Беларуси планируется увеличить посевные площади многолетних трав

В 2017 г. в Беларуси планируется увеличение площадей многолетних трав. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, сообщило 27 февраля агентство БЕЛТА.

«В некоторых регионах Беларуси возникла проблема корректировки посевных площадей. Их надо усовершенствовать, чтобы производить дешевую продукцию для животноводства. Мы можем производить корма, которые дешевле, чем кукуруза. Поэтому назрела необходимость больше сеять многолетних трав на корм», – сказал министр.

По его словам, исходя из технической возможности, необходимо посеять в т.г. около 650 тыс. га кукурузы на силос.

«Раньше сеяли примерно 900 тыс. га, это вызывало огромные материальные издержки: средства защиты растений, дозы минеральных удобрений, в т.ч. азотных, сами семена кукурузы тоже дорогие. В результате по себестоимости кормовая единица из кукурузного силоса относительно травянистых кормов в 3-3,5 раза дороже,» – пояснил Л.Заяц.

Министр отметил, что сокращение посевных площадей под кукурузой обосновано еще и тем, что не все хозяйства технически хорошо оснащены для уборки данной культуры (оптимальные сроки уборки – 16 дней).

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