Агроновости

Вчера, 14:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 160

Растущий спрос на сою на мировом рынке в 2017/18 МГ окажет поддержку ценам на масличную – прогноз

Согласно оценке аналитиков USDA, несмотря на ожидаемое расширение посевной площади сои в США в 2017/18 МГ до рекордных 88 млн. акров, мировые цены на масличную в следующем сезоне останутся достаточно высокими, сообщает Agrimoney.

По мнению экспертов, главным фактором поддержки цен на масличную, как и ранее, будет выступать высокий спрос на нее на мировом рынке, прежде всего со стороны Китая. В 2017/18 МГ, по прогнозам аналитиков, импорт сои в КНР сохранится на достаточно высоком уровне, что станет драйвером роста отгрузок масличной из США до рекордных 2,13 млрд. бушелей (+75 млн. бушелей в год), несмотря на растущую конкуренцию со стороны Южной Америки.

Кроме того, спрос на масличную увеличится и в других странах Азии, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что выступит дополнительным фактором поддержки цен.

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