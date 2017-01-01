В Казахстане начали выпускать сеялки нового поколения
В Костанайской области РК на предприятии «АгромашХолдинг» начали выпускать сеялки нового поколения. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
«Мы стараемся получать отзывы от сельхозпроизводителей и уже на их основе прорабатываем проблемные вопросы, вносим конструкторские изменения, совершенствуем продукт», - сказал начальник производственного управления «АгромашХолдинг» Виктор Борисов.
Отмечается, что в 2017 г. на предприятии планируют продать 150 ед. сеялок собственного производства. Все изготовленные агрегаты распределены по филиалам компании, расположенным во всех зерносеющих регионах Казахстана.
Также реализовать сеялки-культиваторы завод планирует через лизинговые организации – АО «КазАгроФинанс», ТОО «Технолизинг», а также напрямую от завода-производителя.
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