Иордания проведет тендер на закупку ячменя
По информации операторов рынка, Иордания объявила очередной тендер на импорт 150 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой в июле т.г., закрытие которого назначено на 8 марта.
Напомним, что на предыдущем тендере страна законтрактовала 50 тыс. тонн фуражного ячменя по цене $180 за тонну также с поставкой в июле.
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