Агроновости

Вчера, 14:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 147

Иордания проведет тендер на закупку ячменя

По информации операторов рынка, Иордания объявила очередной тендер на импорт 150 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой в июле т.г., закрытие которого назначено на 8 марта.

Напомним, что на предыдущем тендере страна законтрактовала 50 тыс. тонн фуражного ячменя по цене $180 за тонну также с поставкой в июле.

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