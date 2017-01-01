Рост экономики Армении в 2016 году составил 0,2%
Экономический рост в Армении в 2016 г. составил 0,2%. Об этом со ссылкой на данные Национальной статистической службы сообщило 28 февраля агентство АРКА.
Отмечается, что объем ВВП Армении в 2016 г. составил 5,067 млрд. драмов, или $10,5 млрд. (курс за 2015 г. – 480,49 драма за $1).
При этом, согласно данным статслужбы, экономика Армении росла в первом полугодии, а уже со второй половины года начался спад. Так, в I квартале экономический рост составил 4,7%, во II – 2,6%, а в III и IV кварталах был зафиксирован спад на 2,6% и 1%.
Согласно данным НСС, низкий показатель экономического роста Армении за 2016 г. был обусловлен спадом в сфере сельского хозяйства на 5,8% и в сфере строительства – на 11,3%.
Напомним, Центральный банк Армении в своем последнем отчете оценивал рост ВВП республики в 2016 г. в пределах 0,3-0,5%.
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