Агроновости

Вчера, 15:21 Источник: АПК-Информ Просмотров: 137

Аргентина: оценка посевных площадей кукурузы повышена, сои – снижена

Минсельхоз Аргентины пересмотрел в сторону повышения оценку посевной площади под кукурузой в стране в текущем сезоне - на 50 тыс. га, до 7,3 млн. га, сообщает Agrimoney.

Также в отчете уточняется, что посевы зерновой в ключевых регионах, в частности в провинциях Кордова и Буэнос-Айрес, в настоящее время находятся в хорошем состоянии и практически не поражены вредителями или заболеваниями.

В то же время, посевная площадь под аргентинской соей озвучивается на минимальном за последние 5 лет уровне – 19,45 млн. га (-350 тыс. га к предыдущему прогнозу) вследствие продолжительных осадков, которые вызвали наводнения в ряде районов страны и, как следствие, затопление посевов масличной. При этом наиболее существенные потери урожая сои ожидаются в провинциях Кордова и Санта-Фе.

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