На украинском рынке льна растут цены спроса

Вчера, 15:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 138

В настоящее время на украинском рынке льна наблюдается рост цен спроса, что обусловлено стабильно высоким спросом экспортно-ориентированных компаний, а также сокращением предложения масличной на внутреннем рынке.

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