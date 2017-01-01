Агроновости

Вчера, 15:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 138

На украинском рынке льна растут цены спроса

В настоящее время на украинском рынке льна наблюдается рост цен спроса, что обусловлено стабильно высоким спросом экспортно-ориентированных компаний, а также сокращением предложения масличной на внутреннем рынке.

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