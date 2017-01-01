Агроновости

Вчера, 16:21 Источник: АПК-Информ Просмотров: 116

Казахстан: в Павлодарской области снижаются цены на семена подсолнечника

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Павлодарской области РК наблюдается снижение закупочных цен на семена подсолнечника, поясняемое возросшим количеством предложений маслосемян, а также понижательной ценовой тенденцией на рынке подсолнечного масла.

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