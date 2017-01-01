Агроновости

Вчера, 16:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 125

Правительство Армении намерено разработать лизинговую программу приобретения сельхозтехники

Правительство Армении обсуждает лизинговую программу, которая позволит применять доступный финансовый инструмент на приобретение аграриями сельхозтехники по низким процентам. Об этом 28 февраля заявил министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, сообщило агентство АРКА.

«Аграрные хозяйства, имеющие возможность выплаты материнской суммы кредита, смогут приобрести сельхозтехнику по низким процентным ставкам», - сказал он.

Также министр подчеркнул, что начальный взнос составит 20% от общей суммы, а срок погашения лизинга будет зависеть от вида приобретаемой техники.

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