Агроновости

Вчера, 17:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 123

Беларусь и Кыргызстан упростят систему налогообложения на сельхозпродукцию

Беларусь и Кыргызстан упростят механизм возмещения НДС на некоторые виды продукции сельского хозяйства. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Изменение налогообложения произойдет в процессе работы по устранению препятствий для свободного перемещения товаров и услуг на внутренних рынках Евразийского экономического союза и недопущению их появления.

Согласно сообщению, Беларусь намерена отменить ставку НДС в размере 10% на реализацию продукции растениеводства, пчеловодства и животноводства произведенной на территории страны.

«Отмена предусмотрена с 1 июля т.г. правовым актом, который разрабатывается в Минске. Таким образом, условия налогообложения в РБ в этой сфере станут равными для всех резидентов государств-членов ЕАЭС», - говорится в сообщении.

Также 1 апреля 2017 г. Кыргызстан планирует отменить освобождение от уплаты НДС на муку, ввозимую в страну. В настоящее время в парламент республики внесен соответствующий проект закона. Наличие освобождения от уплаты НДС не в полной мере соответствовало праву союза.

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