Агроновости

13:07 Источник: АПК-Информ Просмотров: 112

В январе Аргентина экспортировала рекордный объем пшеницы

Согласно статистическим данным аналитиков Oil World, по итогам января т.г. Аргентина поставила на мировой рынок рекордные для данного месяца 2,35 млн. тонн пшеницы против 1,6 млн. тонн в декабре 2016 г.

Традиционно ключевым импортером аргентинской зерновой являлась Бразилия, куда было поставлено 616 тыс. тонн пшеницы, что существенно выше показателя месяцем ранее (316 тыс. тонн). Также крупные объемы зерновой были отгружены в Алжир – 283 (152) тыс. тонн, Вьетнам – 288 (144) тыс. тонн и Бангладеш – 189 (210) тыс. тонн.

Всего по итогам января страны Африки нарастили импорт пшеницы из Аргентины до 686 (587) тыс. тонн, страны Азии – до 754 (588) тыс. тонн.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий