В январе Аргентина экспортировала рекордный объем пшеницы
Согласно статистическим данным аналитиков Oil World, по итогам января т.г. Аргентина поставила на мировой рынок рекордные для данного месяца 2,35 млн. тонн пшеницы против 1,6 млн. тонн в декабре 2016 г.
Традиционно ключевым импортером аргентинской зерновой являлась Бразилия, куда было поставлено 616 тыс. тонн пшеницы, что существенно выше показателя месяцем ранее (316 тыс. тонн). Также крупные объемы зерновой были отгружены в Алжир – 283 (152) тыс. тонн, Вьетнам – 288 (144) тыс. тонн и Бангладеш – 189 (210) тыс. тонн.
Всего по итогам января страны Африки нарастили импорт пшеницы из Аргентины до 686 (587) тыс. тонн, страны Азии – до 754 (588) тыс. тонн.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
В 2016 году экспорт пшеницы из ключевых стран стал рекордным
16:45
-
Япония закупила мукомольную и фуражную пшеницу
15:30
-
Экспорт украинского зерна с начала 2016/17 МГ составил 29,4 млн. тонн – Минагропрод
14:27
-
Израиль проведет тендер на закупку фуражных зерновых
10:47
-
Ростовская область намерена увеличивать поставки зерновых и зернобобовых на Ближний Восток
09:54
-
Иордания проведет тендер на закупку ячменя
Вчера, 14:32
-
Россия готова наращивать поставки зерна и масложировой продукции в ОАЭ
Вчера, 12:31
-
За прошедшую неделю морпорты Краснодарского края экспортировали 325 тыс. тонн зерна
Вчера, 11:30
-
Иордания проведет тендер на импорт пшеницы
Вчера, 10:42