Агроновости

13:23 Источник: АПК-Информ Просмотров: 117

Узбекистан в 2016 году собрал более 8 млн. тонн зерна

В Узбекистане в 2016 г. было собрано 8,26 млн. тонн зерна, что на 1,1% больше показателя за 2015 г. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по статистике сообщил портал Sputnik-Узбекистан.

При этом, согласно сообщению, валовой сбор зерноколосовых культур в 2016 г. снизился на 0,2% - до 7,19 млн. тонн, в т. ч. производство пшеницы – до 6,94 млн. тонн (-0,4%).

Доля аграрных хозяйств в производстве зерна в 2016 г. увеличилась до 85,5% против 85,1% годом ранее, доля сельскохозяйственных предприятий снизилась до 2,1% с 2,3%.

Посевные площади под зерновыми культурами в Узбекистане в 2016 г. увеличились на 1% – до 1,69 млн. га.

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