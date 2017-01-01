Агроновости

13:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

Развитие каспийского направления даст устойчивые рынки сбыта российской сельхозпродукции

Развитие транспортно-логистического комплекса каспийского направления может обеспечить значительный вклад в развитие экономики юга России, поскольку даст доступ к устойчивым рынкам сбыта и будет способствовать формированию базы экспортных товаров через создание кластеров. Об этом говорится в презентации «Стратегии развития Каспийского транспортно-логистического комплекса», подготовленной аналитическим центром при правительстве России и представленной 28 февраля в Сочи, сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

При этом в качестве наиболее перспективных направлений для развития указанных кластеров были отмечены, в частности, глубокая переработка зерна и обработка сельхозпродукции.

«Рынки сбыта Ирана и Индии в проекте стратегии обозначаются как наиболее перспективные. Как прогнозируется, самыми востребованными в Иране к 2030 г. должны стать зерно и сельхозпродукция, а также кормовые шроты. Индия, согласно прогнозу, будет нуждаться в импорте бумаги, химии и сельхозпродукции. Помимо Индии и Ирана, целевыми регионами для сбыта российских товаров могут стать страны Персидского залива и Восточная Африка», - говорится в сообщении.

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