В январе Китай увеличил импорт растительных масел
Согласно данным аналитиков Oil World, в январе т.г. объем импорта ключевых растительных масел в Китай составил 814 тыс. тонн против 765 тыс. тонн за аналогичный месяц годом ранее.
Наибольший прирост наблюдался в сегменте пальмового масла, закупки которого возросли на 12% в год - до 552 тыс. тонн. При этом отгрузки продукта из Индонезии и Малайзии составили 389 (380) тыс. тонн и 163 (111) тыс. тонн соответственно. Также ощутимо увеличился импорт соевого масла – до 36 (14) тыс. тонн. Основные объемы традиционно были поставлены из США – 30 тыс. тонн.
В свою очередь, спад поставок наблюдался в сегменте подсолнечного масла – до 34 (58) тыс. тонн. При этом закупки из России остались на уровне января прошлого года – 13 тыс. тонн, тогда как поставки из Украины сократились до 17 (42) тыс. тонн. Однако в ближайшие месяцы, по прогнозам экспертов, Китай вновь начнет активно закупать подсолнечное масло на внешних рынках.
Импорт рапсового масла в КНР в январе остался примерно на уровне прошлого года – 81 (85) тыс. тонн. Большую часть данной продукции отгрузила Канада – 78 (83) тыс. тонн.
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