Агроновости

14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 91

Товарооборот между Казахстаном и Ираном за 2016 год увеличился на 15%

Объем товарооборота между Казахстаном и Ираном в 2016 г. увеличился на 15%. Об этом 1 марта заявил посол Ирана Моджтаба Дамирчилу, сообщило ИА Казах-Зерно.

«В 2016 г. товарооборот между Казахстаном и Ираном составил $750 млн., что на 15% больше, чем было в 2015 г. По итогам т.г. мы также ожидаем увеличение, в т.ч. и агрокультур», - сказал М.Дамирчилу.

Напомним, Казахстан и Иран намерены увеличить объем контейнерных перевозок.

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