Россия готова увеличить экспорт сельхозпродукции на рынки Персидского залива, Северной Африки и Ближнего Востока
Россия готова существенно нарастить объемы экспорта сельхозпродукции в страны Персидского залива, Северной Африки и Ближнего Востока. Об этом в Дубае заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, сообщила 1 марта пресс-служба министерства.
«Российская сельскохозяйственная продукция является конкурентоспособной по качеству и цене, а также соответствует предпочтениям большинства стран указанного региона. Уже в текущем году мы способны увеличить объем экспорта в данном направлении более чем на $1 млрд.», - сказал замминистра.
Также С.Левин отметил, что в настоящее время годовой товарооборот со странами указанного региона составляет $16,2 млрд., а по объему экспорта сельхозпродукции и продовольствия в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Северной Африки Россия занимает 5 место в мире.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Развитие каспийского направления даст устойчивые рынки сбыта российской сельхозпродукции
13:55
-
Ростовская область намерена увеличивать поставки зерновых и зернобобовых на Ближний Восток
09:54
-
Правительство России планирует обнулить НДС при реэкспорте
Вчера, 12:01
-
За прошедшую неделю морпорты Краснодарского края экспортировали 325 тыс. тонн зерна
Вчера, 11:30
-
По итогам 2016 года Россия сократила импорт мяса и пальмового масла - Росстат
Вчера, 09:54
-
В 2016 году Россия на 10% увеличила экспорт злаков - Росстат
Вчера, 09:05
-
Экспорт зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе возрос на 200 тыс. тонн
27 февраля, 17:13
-
Экспорт российского зерна в 2016/17 МГ составит порядка 37 млн. тонн - министр
27 февраля, 15:43
-
В оставшиеся месяцы 2016/17 МГ добиться рекордов в экспорте российского зерна уже не удастся - эксперт
27 февраля, 10:56
-
Низкие темпы экспорта российского зерна могут привести к срыву посевной кампании - эксперт
22 февраля, 13:11