Агроновости

15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

Россия готова увеличить экспорт сельхозпродукции на рынки Персидского залива, Северной Африки и Ближнего Востока

Россия готова существенно нарастить объемы экспорта сельхозпродукции в страны Персидского залива, Северной Африки и Ближнего Востока. Об этом в Дубае заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, сообщила 1 марта пресс-служба министерства.

«Российская сельскохозяйственная продукция является конкурентоспособной по качеству и цене, а также соответствует предпочтениям большинства стран указанного региона. Уже в текущем году мы способны увеличить объем экспорта в данном направлении более чем на $1 млрд.», - сказал замминистра.

Также С.Левин отметил, что в настоящее время годовой товарооборот со странами указанного региона составляет $16,2 млрд., а по объему экспорта сельхозпродукции и продовольствия в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Северной Африки Россия занимает 5 место в мире.

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