Япония закупила мукомольную и фуражную пшеницу
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Япония закупила, как и планировалось, 113,2 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из Австралии и США.
При этом американская зерновая в объеме 85,4 тыс. тонн будет поставляться импортеру в период с 21 апреля по 20 мая т.г. Еще 27,75 тыс. тонн австралийской зерновой запланированы к поставке в мае.
Кроме того, в рамках тендера по схеме SBS страна законтрактовала 8,83 тыс. тонн фуражной пшеницы произвольного происхождения.
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